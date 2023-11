Il principio di Authority secondo la sinistra

La reazione a sinistra contro la Commissione di garanzia sugli Scioperi è ipocrita e preoccupante. Dopo la decisione del Garante che ha costretto Cgil e Uil a ridimensionare lo sciopero, sono piovute le accuse di politicizzazione. Il provvedimento, come hanno osservato molti esperti in materia, è tecnicamente fondato. Discutibile forse, come lo è ogni giudizio contro cui si può ricorrere secondo le regole previste. Invece la Commissione è stata battezzata “di destra” ed è improvvisamente diventata uno strumento del governo per “mettere in discussione il diritto di sciopero”.

