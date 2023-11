Salvini? Lasciatelo fare. La strategia di FdI nel duello del leghista con Landini

Quello promette di: “Fermare i sindacalisti di sinistra che vorrebbero lasciare a piedi 20 milioni di italiani”. Lei lo guarda, sospira, e trattiene il fiato e le parole. Lasciatelo fare. Per Giorgia Meloni il rapporto con gli alleati, soprattutto il leghista Matteo Salvini, è così. Un pendolo. Un’oscillazione continua tra il brutale desiderio di annessione e la più razionale consapevolezza di aver bisogno anche di loro, di non essere autosufficiente. Quando a prevalere è il primo istinto può succedere ad esempio che Meloni commissari alla Lega salviniana il tema di punta: l’immigrazione. E non sostituendosi al megafono populista, ma con una strategia e una visione propria, almeno a parole, complessa. Ma l’è capitato persino di colpire gli alleati di cui più si fida, quelli di Forza Italia. E’ accaduto questa estate con la tassa sugli extraprofitti che ha costretto Antonio Tajani, ignaro del blitz in Consiglio dei ministri, alla prima stilettata contro la premier: “Così non va bene”. In questi giorni a Palazzo Chigi prevale però la freddezza. Tanto più che gli ultimi sondaggi fissano il Carroccio in una forbice tra l’8 e il 9,5 per cento. Immobile dalle elezioni politiche di un anno fa. Dalla Lega insomma non viene alcun pericolo all’egemonia meloniana dentro la maggioranza. E dunque la premier opta per il laisser faire. Lo fa anche sull’ultima trovata del leghista alla smaniosa ricerca del cavallo giusto per correre su, in alto nelle preferenze degli italiani. In questo caso il cavallo selvaggio si chiama Maurizio Landini e fa il segretario generale della Cgil. Vuole fare lo sciopero generale. Salvini lo ha sfidato a duello. “Ci vediamo a mezzanotte”, ha detto, fissando per quell’ora il termine ultimo per far cambiare idea a Landini e al segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. Poi, il vicepremier tirerà fuori l’arma: la precettazione, ovvero la riduzione dall’alto dell’orario (solo dalle 12 alle 17) della mobilitazione dei lavoratori dei trasporti. “Sarebbe gravissimo”, ripetono Landini e Bombardieri.

