L'all-in di Meloni sui Balcani. Oggi il colloquio sui migranti con il presidente sloveno

La premier pronta ad andare in Parlamento per riferire sull'accordo con l'Albania. E intanto scommette su una collaborazione più forte con i paesi dell'area

L'accordo con l'Albania sottoscritto la scorsa settimana era solo l'inizio. Perché per Giorgia Meloni la gestione del fenomeno migratorio passa da una nuova relazione privilegiata con i Balcani, e cioè la regione da cui transitano flussi ingenti di migranti che poi sbarcano in Italia. Così la presidente del Consiglio si è data un obiettivo: costruire una serie di partnership con i paesi balcanici in modo da poter fare sistema, anticipando Francia e Germania nella firma di accordi specifici, com'è stato quello scritto con il premier albanese Edi Rama. Addirittura, nelle intenzioni di Meloni, ci sarebbe la volontà di lavorare a una specie di "Piano Mattei" per i Balcani, che metta in chiaro la volontà d'influenza su questa finestra del continente europeo. Progetto esplicitato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lunedì è volato a Bruxelles per una riunione del gruppo degli Amici dei Balcani occidentali.

E' in questa cornice che si iscrive l'incontro di Meloni con il presidente sloveno Robert Golob a Palazzo Chigi. Grande tema in agenda sarà proprio la questione migratoria, visto che la Slovenia è stato uno dei paesi interessati dalla sospensione del Trattato di Schengen decisa un mese fa dall'Italia per operare controlli più serrati alle frontiere, dopo l'attentato di Bruxelles. Sospensione verso cui, per altro, il governo sloveno ha espresso forti perplessità.

Fatto sta che per mettere in chiaro quanto il governo investa su questo tipo di interlocuzione, a partire ovviamente dal risultato ottenuto con l'Albania, la premier ha deciso di "parlamentarizzare" la questione. Da qui al prossimo mese interverrà per due volte in Parlamento (il 23 novembre al Senato e il 13 dicembre alla Camera), rispondendo a interrogazioni dirette da parte delle forze politiche. Settimana prossima invece, martedì 21 novembre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà alla Camera per una comunicazione specifica sul memorandum con Tirana. Al termine della comunicazione è previsto un voto sulle varie risoluzioni. Una formula diversa rispetto alla semplice informativa, che non avrebbe previsto una votazione finale. Segno di una disponibilità a coinvolgere tutte le forze parlamentari nella strategia di gestione dei migranti portata avanti dal governo.