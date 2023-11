L'Associazione magistrati dice “no” al premierato

"In questo testo di riforma della Costituzione c’è uno sbilanciamento e uno squilibrio a favore del potere esecutivo e non è ciò di cui, secondo me, ha bisogno oggi il nostro paese. Il premierato congegnato in questo modo indebolisce il ruolo del presidente della Repubblica che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm), organo di garanzia per l’indipendenza della magistratura che, indirettamente, con questa riforma viene indebolito”. Con queste parole Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, ha commentato con Affaritaliani.it la proposta di revisione della Costituzione varata dal governo Meloni che introduce in Italia l’elezione diretta del premier.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE