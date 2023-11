Marta Fascina è tornata in Parlamento (evitando le domande dei giornalisti)

x (foto Ansa) (foto Ansa) 1 di 11

Marta Fascina è tornata in Parlamento. Dopo più di quattro mesi dalla sua ultima apparizione, l'ex compagna di Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso nell'emiciclo di Montecitorio per partecipare al voto di fiducia posto dal governo sul decreto Caivano. Accompagnata dal capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli e dal sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, suo fedelissimo, Fascina ha evitato le domande dei giornalisti e si è accomodata alla sua postazione. Si era molto discusso del suo ritorno all'attività parlamentare.

La scorsa settimana, in un'intervista concessa al Corriere della sera, Fascina aveva confessato come il lutto per la morte di Berlusconi non le fosse passato. Ma aveva altresì preannunciato il suo ritorno in Parlamento in previsione della sessione di Bilancio.