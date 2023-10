Salvini ottiene una finta Quota 103 ed esulta. Sulla casa anticipa Schlein

Obiettivo numero uno: non perdere la faccia. Obiettivo numero due: trovare un nuovo modo di stare al mondo. Cercare nuovi spazi, aria fresca, future vincenti battaglie. Meno a rischio figuraccia divoler abolire la riforma Fornero. Quella di ieri per il vicepremier Matteo Salvini è stata una giornata complicata. Da un lato la crociata per ripristinare, anche solo per finta Quota 103. In qualsiasi modo. Dall’altro la consapevolezza del segretario della Lega di dover trovare nuove e meno dispendiose battaglie da offrire al suo elettorato. Una giornata stressante. “Visti titoli dei giornali ho iniziato a prendere la pillola per la pressione”, ha scherzato lui. Ma mica tanto, forse. I giornali facevano notare l’improbabile passaggio dalle felpe “No Fornero” alla scelta del governo. Ritorno integrale alla riforma della ministra di Mario Monti. Uno smacco troppo grande su cui il leghista ha battagliato tutta la notte con gli alleati di governo. Qualsiasi cosa ma datemi Quota 103. Alla fine nella bozza della legge di Bilancio circolata ieri effettivamente la misura è tornata. E poco importa che si tratti di una versione annacquata, diciamo. Salvini può esultare: “Abbiamo chiuso la legge di Bilancio”, Una nota della Lega esprime soddisfazione “per una manovra importante e positiva per milioni di lavoratori e pensionati italiani”. Peccato che poco dopo l’altro vicepremier, Antonio Tajani, puntualizzi via X (ex Twitter) che la “manovra non è affatto chiusa”. Ci vorrà fino a lunedì, dicono da Forza Italia. E però intanto, per volere del ministro leghista Giancarlo Giorgetti, la bozza viene inviata dal Mef a Palazzo Chigi. Ma Forza Italia vuole anche lei la sua modifica. Battaglia sulla cedolare secca salita per gli affitti brevi dal 21 al 26 per cento.

