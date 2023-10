Addio "Bobo" Staino. Muore la matità dell'Unità/ Le ultime interviste al Foglio

Ex direttore dell'Unità, fondatore dell'inserto satirico Tango, ma soprattutto padre di Bobo, il militante di sinistra tormentato

Ciao Bobo, Staino. Muore a 83 anni, Sergio Staino la matita dell’Unità, ed ex direttore del quotidiano. Nato a Siena, una vita passata nelle redazioni, architetto, professore nei licei. Con il suo protagonista, Bobo, il sinistrato, il militante di sinistra, Staino ha accompagnato la storia del Pci. Numerose le sue collaborazioni. Da Repubblica, al Corriere della Sera passando per i settimanali. Si è inventato l’inserto satirico dell’Unità, Tango, che precede il più famoso Cuore di Michele Serra. Il saluto della segretaria del Pd, Elly Schlein:



“Un abbraccio di commossa vicinanza alla famiglia e agli amici di Sergio Staino per la sua scomparsa. È stato un intellettuale che con l'ironia, l’intelligenza e la matita ha segnato un pezzo importante dell'immaginario della sinistra. Siamo tutte e tutti cresciuti con le sue vignette, i suoi personaggi, le sue battute fulminanti. Ci mancherà moltissimo e faremo in modo che nelle prossime settimane e prossimi mesi la comunità democratica lo ricordi con il grande affetto che a lui ci lega. Ai suoi cari e alle persone che gli hanno voluto bene e hanno lavorato con lui vanno le nostre più sentite condoglianze”.



Qui le ultime interviste rilasciate a Il Foglio:

