I toni da Truce premiano (per ora) la Lega, che nei sondaggi torna al 10 per cento. FdI sempre primo partito

Le ultime rilevazioni danno il Carroccio in crescita, grazie anche a un Salvini in campagna elettorale permanente. Che rischia di andare a discapito della premier Meloni. Cala il M5s

Dopo dodici mesi dalle elezioni, la Lega torna a un passo dalla doppia cifra nei sondaggi. Gli ultimi dati di Supermedia Youtrend/Agi attestano al Carroccio un 9.8 per cento, con mezzo punto percentuale in più rispetto alla scorsa settimana. Male — si fa per dire — invece per Meloni, con un meno 0.1 per cento (si attesta comunque come primo partito, al 28,7 per cento).

In questi giorni della campagna di tesseramento, Fratelli d'Italia — in particolare su Roma — ha visto un vero e proprio exploit: triplicati i nuovi iscritti. Invariato invece il peso di Forza Italia, con un 7.2 per cento. A premiare Salvini sono due fattori: il rinnovato spirito propagandistico sui social e le prese di posizione più dure rispetto ai grandi temi, come l'immigrazione e il caso della giudice Iolanda Apostolico. A fare da cornice le Europee 2024.

25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell'Interno. L'estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia.

Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…. pic.twitter.com/Khfy8mtV5o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 5, 2023

Sul Corriere della Sera di qualche giorno fa è uscita un'indagine riguardo all'attività digitale di Matteo Salvini. Realizzata da un'azienda indipendente, la ricerca mostra come il vicepremier posti sui canali Meta (e non solo) più di quanto non faccia la presidente del Consiglio. Il ministro dei Trasporti ha ri-addomesticato la Bestia e la sta sguainando con toni sempre più propagandistici sopra i cellulari degli elettori. L'obiettivo è solo uno: piazzarsi bene alle Europee del prossimo anno nella speranza di guadagnare un po' di spazio all'interno dell'ala di governo. Salvini sa che Luca Morisi — l'uomo dietro alla Bestia che sta continuando a lavorare sottotraccia con il segretario — potrebbe far fare l'exploit al partito. Il punto resta però trovare l'equilibrio giusto: il rischio che tutto sfoci in un "Papetee - episodio 2" è dietro l'angolo. Per ora, sembra che la strategia funzioni.

Eco-imbecilli!!!

Incollarsi all'asfalto e fermare una delle autostrade più importanti d'Italia, creando problemi a lavoratori e studenti e danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale da punire senza indulgenza.

Per questo, la Lega è impegnata per portare avanti la sua… pic.twitter.com/qfWtSqO3U1 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2023

Il resto dei dati del sondaggio di Youtrend mostra un panorama politico piuttosto stabile, con l'eccezione del Movimento 5 Stelle che perde 0.6 punti percentuale e si ferma al 16.1. Il Partito Democratico si attesta secondo partito in Italia con il 19.6 per cento, La coalizione di centrodestra oggi peserebbe per il 46.7 per cento, quella di centrosinistra per il 25.4 per cento. Il Terzo Polo perde due decimi di percentuale e si ferma al 6.3. Presto per parlare, ma già dalla prossima settimana anche nei sondaggi il gruppo Azione-Italia Viva non esisterà più. Tutto dipende dagli esiti degli incontri che si stanno susseguendo in queste ore, anche se la decisione finale spetterà ai numeri.