FdI pensa all'ex viola Antognoni come sindaco a Firenze. Ma in Toscana non trova candidati

Dopo l'ipotesi Batistuta, i meloniani valutano il calciatore come candidato del centrodestra. Donzelli fa pressioni sui suoi per le amministrative. Anche se sui territori (come in provincia di Siena) faticano a trovare nomi spendibili

“La Lega voleva Gabriel Omar Batistuta. E noi sai che facciamo? Rispondiamo con Giancarlo Antognoni”. Nel cerchio magico che si muove attorno al vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, si fa sempre più strada l’idea che per essere competitivi alle amministrative a Firenze, in programma la prossima primavera, e per provare per la prima volta a strappare la città al centrosinistra, si debba andare oltre le candidature identitarie. E del resto, per una coalizione che già in passato ci aveva provato con il portiere della Nazionale Giovanni Galli, l’automatismo è sempre quello: andare a pescare nel mondo delle personalità che potrebbero allargare il consenso, in Toscana in crescita ma mai abbastanza per vincere, come insegna il precedente della leghista di ferro Susanna Ceccardi alla Regione Toscana. Anche in questo caso, bisogna rifugiarsi sotto alla Curva Fiesole.