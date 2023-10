La fuga della Lega sui migranti mette in difficoltà Piantedosi (e gli alleati)

Casualità vuole che mentre la giudice di Catania Iolanda Apostolico non convalidava il trattenimento di altri quattro migranti, in una riedizione dell’ordinanza già emessa un paio di settimane fa, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, fedelissimo di Matteo Salvini, in commissione Affari costituzionali alla Camera era lì tutto intento a spiegare come il video di Apostolico che partecipa a una manifestazione pro immigrazione, risalente al 2018 e pubblicato sui social proprio da Salvini, non fosse “stato estrapolato dalla documentazione relativa ai servizi di ordine pubblico disposti in occasione della manifestazione in argomento.” In pratica, scagionando le forze dell’ordine. Casualità forse non tanto casuale.

