Si riaccende la polemica sulla giudice di Catania Apostolico

“Il video suscita sicuramente delle perplessità perché il magistrato, come affermato dalla stessa corte di Cassazione, non soltanto deve essere imparziale, ma deve anche porsi al di sopra di ogni sospetto di parzialità”. Con queste parole Ernesto Carbone, componente laico del Consiglio superiore della magistratura, eletto in quota Italia viva, commenta con il Foglio la pubblicazione da parte della Lega del video che ritrae la giudice di Catania, Iolanda Apostolico, mentre partecipa a una manifestazione del 2018 sul molo di Catania contro il divieto di sbarco dei migranti dalla nave Diciotti disposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.

