La polizia smentisce il dossieraggio su Apostolico: "Il video con la giudice non è in atti ufficiali"

Una nota per fugare ogni dubbio. La questura di Catania interviene sulla polemica agitata nel corso della giornata dalle opposizioni sulla provenienza del video della giudice Iolanda Aposolico a una manifstazione del 2018 nel porto di Catania per chiedere lo sbarca della nave Diciotti. "Si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d'Ufficio relativi all'evento in questione", spiega la questura, aggiungendo un'ulteriore informazione: "Negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico, né del marito". Insomma, il video non arriverebbe dalla Digos, e, addirittura, la polizia non avrebbe nemmeno registrato la presenza della magistrata al corteo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE