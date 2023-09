Cara Meloni, inseguire Salvini è antipatriottico

Giorgia Meloni non deve scegliere tra Macron e Salvini, come suggeriscono i giornali suoi avversari di principio: è impossibile e una punta ridicolo. Può invece scegliere se fare la campagna elettorale anticipata per le elezioni europee come capo del suo partito o come capo del governo e della coalizione di maggioranza. La differenza è netta. Da capopartito dovrebbe rincorrere la demagogia del suo alleato e contendere i voti del popolo di destra in una spirale che porterebbe a una crisi politica del suo progetto europeo e atlantico, al di là della prevedibile tenuta dell’esecutivo in un’atmosfera febbrile e confusa. Da presidente del Consiglio e capo della maggioranza ha ampi margini per conquistare voti parlando a tutti gli italiani il linguaggio della responsabilità e della concretezza, funzionando da magnete per una vasta area di disillusi della stagione cianciante e trombona che palesemente Meloni ha voluto lasciarsi alle spalle, contraddicendo anche parte della sua identità di oppositrice e di vocale ideologa del cambiamento, scegliendo un’opzione conservatrice che può assumere un’evidenza popolare come azione di governo non parolaia. Ma deve essere esplicita. Deve mettere il suo alleato riottoso nelle condizioni, lui sì, di entrare in collisione o accomodarsi al suo posto di partner importante ma nella sua reale dimensione elettorale e politica.

