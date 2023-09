Il decreto Energia boccia l'azione di Meloni e Urso contro il caro carburanti

L’approvazione in Consiglio dei ministri del “decreto energia” fila liscio, in meno di un’ora, con l’introduzione di provvedimenti invocati anche dalle opposizioni (seppure in un’intensità maggiore, perché la minoranza non ha la preoccupazione dei vincoli di bilancio). Il governo ha varato misure a favore delle famiglie che complessivamente valgono 1,3 miliardi di euro. Ci sono un contributo extra per i bonus sociali, elettricità e gas; un “bonus carburante” per i detentori della social card; la proroga dell’Iva agevolata al 5 per cento e della sterilizzazione degli oneri di sistema sul gas; 12 milioni per il trasporto pubblico locale; una rimodulazione dei sostegni alle imprese energivore; e si è trovato il modo per infilare un mini condono per chi non ha emesso scontrini fiscali.

