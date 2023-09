“Il Pd appoggia l'indagine conoscitiva sull'IA”. Parla Maria Cecilia Guerra

“Un’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro? Noi del Pd in commissione abbiamo dato parere favorevole. Il tema è rilevante, merita di essere approfondito”. Risponde così la responsabile Lavoro del Partito democratico Maria Cecilia Guerra a proposito di quanto ha annunciato ieri al Foglio Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera. L’organo parlamentare andrà avanti con una serie di audizioni, ascolterà esperti, imprese, ministri, producendo un testo che serva da base per l’attività normativa e legislativa. “Ma mi permetto di rilevare che potrà servire anche ad altro”, spiega Guerra. “Per esempio potrebbe dar luogo a specifiche politiche industriali e del lavoro”. Anche lei condivide il timore per i rischi che l’IA potrebbe avere sui posti di lavoro in Italia? “Non credo che si debba avere paura dell’innovazione tecnologica, che per altro nel caso dell’intelligenza artificiale procede a ritmi micidiali. Il punto è governare il fenomeno, cercando di indirizzare lo sviluppo perché sia a beneficio dei cittadini, dei lavoratori, e non della concentrazione delle ricchezze e della contemporanea perdita di posti di lavoro. Abbiamo visto quel che è accaduto in questi anni: compagnie dell’hi-tech che hanno accumulato profitti enormi e si sono disinteressate alla redistribuzione”. Secondo l’economista, già sottosegretaria al Mef, “la digitalizzazione può migliorare la produttività. Il nostro compito è vigilare perché quest’aumento di produttività serva a una riorganizzazione del lavoro, alla riduzione per esempio delle ore lavorate a parità di salario, non unicamente all’aumento dei fatturati”. L’altro grande tema è sull’utilizzo di strumenti di razionalizzazione del lavoro e che però, secondo l’esponente dem, “non devono servire da strumento di controllo dei lavoratori. Il governo da questo punto di vista nel decreto del 1° maggio ha fatto un grande passo indietro rispetto a strumenti legislativi come la legge Orlando, rendendo non conoscibili gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme”.

