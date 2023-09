Rizzetto (commissione Lavoro): “Ora un'indagine conoscitiva sull'IA"

Il deputato di Fratelli d'Italia spiega come l'organo parlamentare cercherà di chiarire l'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro italiano: "Audiremo ministri, imprese come Open Ai, esperti. Non abbiamo pregiudizi, ma la politica prima di decidere deve capire"

“Su come l’intelligenza artificiale impatterà sul lavoro lanciamo un’indagine conoscitiva. A occuparsene sarà la commissione Lavoro della Camera”. A rivelarlo al Foglio è il presidente Walter Rizzetto, esponente di Fratelli d’Italia. “Avremo un approccio informativo. Consulteremo ministri, aziende, esperti. Non partiamo da una posizione pregiudiziale. Ma vogliamo indagare quale potrebbe essere l’impatto del fenomeno sul mercato del lavoro italiano. Dalla nostra indagine potranno nascere delle norme specifiche a beneficio del governo e del Parlamento”. Per la conclusione dei lavori c’è già una data: 31 marzo 2024. “Ma contiamo di finire ancora prima”, spiega Rizzetto. Ed è già in programma la prima audizione: “Ascolteremo il ministro del Lavoro Marina Calderone”. Sul tema è risaputo quanto anche la premier Giorgia Meloni sia interessata a studiare soluzioni.