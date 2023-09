"Uscire dalla Via della seta? Un errore". Di Maio è bravo (nel suo mondo), con Dibba solo amici. Grillo a ruota libera

Il fondatore del M5s chiude le porte all'ipotesi di campo largo con il Pd: "Partito senza visione, non ci sono campi se non hai immaginazione". Schlein? "Colta, ma non lascia il segno". Domani l'incontro con Conte

“Uscire dalla Via della seta? Un errore. Stiamo perdendo dei treni importantissimi. La Via della seta passa da Taranto, passa da Genova, dai nostri porti che sono sul mediterraneo. Se la perdiamo sarà un danno. Prendiamo solo malefici, senza benefici”. Dice così Beppe Grillo intervistato dal Foglio, a Roma, per strada proprio di fronte all’ingresso della sede del M5s.

Grillo sta per entrare in macchina, ha fatto riunione, domani ne farà altre. E sulla via della Seta, che lui benedisse ai tempi del governo Conte, dice “abolirla è un errore. Stiamo già facendo affari”. Si riferisce all’Italia, crediamo. Ma il fondatore del M5s non si limita a ribadire la sua già, assai nota, simpatia per la Cina. Parla anche di un momento di grande sintonia con Giuseppe Conte, che incontrerà oggi. “Ora lo sento più emotivamente coinvolto. Lui proviene da un altro mondo, accademico, diverso dal Movimento 5 stelle ‘della strada’, del Vaffa. Avevamo bisogno di andare oltre quella linea”.

Luigi Di Maio? “Non l'ho più sentito”. E sul nuovo incarico da Rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo persico che gli è stato dato dice: “E’ bravo, perché quello è il suo mondo”. E non si capisce se si riferisca alla diplomazia o all’oriente. Al M5s serve Alessandro Di Battista? “Non so se lui è disponibile, cosa fa. In amicizia le porte del Movimento sono sempre aperte”, dice il Beppe Grillo.

Il quale, senza sottrarsi a nessuna domanda, assume un tono duro nei confronti del Pd. E chiude le porte su un’ipotesi di “campo largo” tra M5s e Pd. “Non ci sono campi se non hai un po’ di immaginazione. Il campo è aperto a chiunque con un po’ di immaginazione. Le alleanze le abbiamo fatte, destra e sinistra, e siamo stati pugnalati alla schiena o sono successe altre cose”. Quindi il Pd non ha immaginazione? “Credo che non ce ne sia una lì dentro”. Poi parlando della segretaria del Pd Elly Schlein dice: “Non ho giudizi. L’ho sentita, è una persona colta, poi non mi lascia un granché di strascico. Ma un po’ tutti i politici sono cosi”.