Meloni e la fine del governo Virna Lisi

Quando Giorgia Meloni parla di Ucraina, come ha fatto ieri sera nel suo ambizioso discorso alle Nazioni Unite, le sue quotazioni si alzano a dismisura e nella sua nuova difesa dell’occidente dall’aggressione russa è difficile trovare sbavature. In questi mesi, per Meloni, la postura in politica estera è stata cruciale per permettere al governo di guadagnare credibilità a livello internazionale. Con quel posizionamento, come si sarebbe detto un tempo parlando della bocca di Virna Lisi, Meloni può dire ciò che vuole. In effetti, per molti mesi, la posizione assunta da Meloni sull’Ucraina ha spinto gli osservatori internazionali a non dare peso eccessivo alle pulsioni demagogiche del governo italiano. Oggi però, all’indomani della sua performance alle Nazioni Unite, Meloni non potrà fare a meno di notare che per il governo la fase è cambiata e che non basta più il perfetto posizionamento del suo esecutivo in politica estera per poter dire, sul resto, ciò che si vuole.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE