Conte: "No all'immigrazione indiscriminata". Schlein: "Legga le nostre proposte"

Il botta e risposta tra i due leader dell'alleanza di opposizione rivela forti differenze riguardo il tema della gestione dell'accoglienza

L'alleanza giallo-rossa è protagonista in questi giorni di un forte scontro a distanza. L'attacco arriva da parte del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite prima a "Porta a Porta": "C'è un concetto che non è appaltato alla destra. Il concetto di sovranità appartiene a tutti, tutti gli stati hanno diritto a stabilire regole di ingresso, permanenza e transito. Quello che mi distingue da queste forze di destra e su cui ho avuto non pochi contasti anche con Salvini all’epoca del Conte 1 è che si faccia propaganda e si crei illusione”.

Le critiche nei confronti del Partito democratico da parte di Conte riguardano anche la delicata gestione degli sbarchi: "Io non voglio assolutamente, nell’interesse della mia forza politica, fare incontri di vertice laddove invece vanno fatti percorsi chiari e trasparenti. Noi stiamo facendo delle battaglie trasparenti, prendiamo impegni trasparenti e li manteniamo. Se ci sono punti di dissenso col Pd io lo voglio dire. Per esempio, noi siamo per una terza via sull'immigrazione: il Pd è per l’accoglienza indiscriminata? Secondo noi non è possibile, come non è possibile il blocco navale".

Il tema divide quindi le due compagini e la risposta di Elly Schlein non tarda ad arrivare. A "È sempre Cartabianca" su Rete4, la leader dem controbatte così riguardo alle critiche al Partito democratico da parte dell'ex presidente del consiglio: “Conte non ha letto le proposte del Pd sull'immigrazione. Aspettiamo le sue". E aggiunge: “Siamo in campagna elettorale”.