FdI (in calo) è al 28, 2 per cento. Crescono i partiti di opposizione

Secondo le ultime rilevazioni di Swg, indietreggia il centrodestra: scendono anche Lega e FI. Sul fronte opposto, il Pd sale al 20,1 per cento e il M5s al 16,9

La coalizione di destra indietreggia: nell'ultimo sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7, Fratelli d'Italia perde l'1,2 per cento e si ferma al 28,2, Forza Italia segue la stessa tendenza e perde quasi un punto percentuale (-0,8 per cento) ed è oggi al 6,4 per cento mentre la Lega riesce a limitare le perdite: meno 0,3 per cento e un consenso al 9,7.

Dall'altra parte, lieve crescita del Pd che guadagna lo 0,1 per cento e cresce al 20,1 per cento mentre più decisa (0,6 per cento) è la del Movimento 5 stelle per un apprezzamento stimato al 16,9.

Tra i partiti minori, sotto il 4 per cento, si registra invece un trend positivo per quasi tutte le forze: Azione +0,1 per cento (3,5 per cento), Verdi e Sinistra +0,3 per cento (3,3 per cento), Italia Viva +0,3 per cento (2,8 per cento), +Europa +0,2 per cento (2,6 per cento), Unione Popolare +0,2 per cento (1,9 per cento), mentre rimane stazionario Per l'Italia con Paragone (2,2 per cento).