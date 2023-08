"L'estate di Schlein? Altro che ‘militante'. Caro Pd, lascia stare questa parola”, dice Velardi

La bella stagione sta per finire, ed è quindi forse anche il momento di tirare le somme su chi ci aveva promesso che questa estate sarebbe stata “militante”. Un termine fortemente improprio secondo Claudio Velardi, fondatore del Riformista, e già “Lothar” di Massimo D’Alema. “Quella dell’estate ‘militante’ è una cazzata di marketing, ben detta ma che, con quello che abbiamo visto fare a Schlein in questi mesi, non c’entra davvero nulla. E’ un aggettivo usato un po’ furbescamente, che porta alla memoria l’attività politica di altri tempi, quando si andava in spiaggia a vendere le copie dell’Unità. A volte potevi trovarci anche alcuni dei dirigenti del vecchio Pci. Che cosa ha avuto esattamente di ‘militante’ questa estate del Pd? Hanno barato con le parole, come si fa spesso a sinistra, a uso e consumo dei poveri ‘militanti’ messi a cuocere le piadine”. Più che altro, da una stagione estiva annunciata come “militante” ci si sarebbero potuti aspettare temi e proposte che non per forza dovevano essere dirompenti o rivoluzionari, ma quantomeno nuovi. Per Velardi non è andata così: “Non è uscito fuori nulla di inedito, nessuna dichiarazione capace di dettare l’agenda ai giornali o al governo. Se gli togli il salario minimo, il Partito democratico di quest’estate è il nulla”.

