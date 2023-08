Blaterare non è prevenire. La costosa scienza della "preparedness"

Chi ha esperienza delle emergenze sa distinguere tra e prevenzione e risposta alla crisi. In Italia abbiamo eccellenti protettori, ma una classe politica che non sa programmare. Ci si interroghi a fondo su questo

Chi come me ha vissuto per anni nel mondo delle emergenze ha imparato a distinguere tra preparazione e prevenzione dalla risposta alla crisi e sa bene che questi sono momenti decisamente diversi che devono essere affrontati con strumenti, metodi di intervento e risorse differenti. Gli operatori della protezione civile sanno bene che l’emergenza si gestisce con l’esercito che hai a disposizione, con la struttura e le risorse umane che hai costruito e formato in tempo di pace, e che in guerra, sempre utilizzando una ben nota metafora militare, si combatte con tecniche e strumenti conosciuti. Non si inventa né si sperimenta mai nulla nel momento acuto della crisi: nel caso quella sperimentazione è destinata a essere un fallimento ancora peggiore di quello che potresti avere combattendo con le sole risorse a disposizione.