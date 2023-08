Quello sull'ambientalismo non è greenlash, è realismo

Alcuni lo chiamano “greenlash”. Altri lo chiamano semplicemente bagno di realtà. In entrambi i casi, però, il risultato coincide con quello che si sta manifestando, ormai da mesi, in giro per l’Europa: un silenzioso, carsico e costante ridimensionamento dell’ideologia ambientalista veicolata dall’Unione europea. E’ un tema enorme, divisivo, corrosivo, ed è un tema che prenderà forma, in modo rotondo, nelle prossime ore: quando l’Olanda, dopo l’addio di Mark Rutte, sarà il teatro di una sfida estrema. Da un lato, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, l’uomo del Green deal, che annuncerà la sua candidatura ufficiale tra pochi giorni alla guida del fronte progressista. E dall’altro, invece, il Partito dei contadini olandesi (Bbv). Da un lato, dunque, c’è il grande ideologo della transizione energetica, la transizione basata su regole dure costruite, costi quel che costi, per permettere agli stati membri di ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di diventare climaticamente neutrali entro il 2050.

