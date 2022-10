L'energia sarà il vero test su cui si misurerà la distanza di Meloni dal populismo

Per la prima volta l’Italia ha una maggioranza favorevole al nucleare (che ora piace anche a Greta). Piombino e l’Europa

L’attacco di questo articolo rischia di essere spericolato, lo sappiamo, ma le notizie di ieri ci dicono che la simmetria esiste, per una volta, e l’accostamento, ci consentirete, merita, eccome se merita. E dunque, osiamo: che cosa unisce, oggi, Giorgia Meloni e Greta Thunberg? Risposta semplice: il nucleare. Ieri, l’attivista svedese, come potete leggere anche qui, si è inserita nel dibattito pubblico tedesco e ha detto, rompendo un tabù ambientalista, che spegnere le centrali nucleari oggi, per passare al carbone, rischia di fare male all’ambiente danneggiando anche l’economia e la sicurezza energetica.