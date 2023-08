Niente deep state, meglio il segreto

Tira un’arietta malsana intorno all’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi del deep state a carico di figure pubbliche di spicco, avviata dalla denuncia di Guido Crosetto, ministro della Difesa, dopo un articolo di giornale (Domani) che spiattellava i suoi redditi legittimi ma fino ad allora riservati in un contesto di possibile intorbidamento della formazione del nuovo governo. Da noi ogniqualvolta si allude a un complotto, un complotto o controcomplotto è in corso. La faccenda della P2 dovrebbe averci insegnato che il segreto massonico, per riprovevole che sia, è sempre meglio della trasparenza democratica intesa come un assoluto. Si fanno più pasticci, manovre politiche e carriere dubbie nella lotta per la trasparenza che nel segreto della loggia. Infatti il fascismo bandì logge e partiti, che spesso si intersecavano nello stato liberale, e predicò una trasparenza morale che non esisteva, era opaca. Detta questa enormità e verità, anche in memoria del grande Francesco Cossiga, nostro dimenticato eroe scespiriano, ecco perché nella faccenda non si vede il chiaro che si vorrebbe, e il solito Pasquale, in questo caso il tenente Striano Pasquale, trasferito all’Aquila in fretta e furia, potrebbe essere la pedina incolpevole di un gioco più grande di lui, di chi scrive e di chi legge.

