Anomalie, manipolazioni, interruzioni. Il lato oscuro del trojan

E’ passata del tutto inosservata un’audizione tenutasi la scorsa settimana in commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle intercettazioni. A essere ascoltato è stato Lelio Della Pietra, ingegnere informatico esperto di captazioni e in particolare di quelle compiute tramite trojan, i software inoculati nei pc e nei dispositivi mobili che consentono di acquisire tutte le conversazioni, le immagini e i messaggi, e di registrare tutto ciò che accade nel giro di diversi metri. L’audizione di Della Pietra assume un rilievo particolare, non solo per i suoi contenuti, ma anche per il ruolo rivestito dall’esperto. Della Pietra è infatti consulente tecnico di parte di Antonio Lepre, uno dei cinque magistrati (all’epoca consiglieri del Csm) puniti sul piano disciplinare per aver partecipato la sera dell’8 maggio 2019 all’incontro all’hotel Champagne con Luca Palamara, incentrato sulle nomine di vertice di alcuni uffici giudiziari. L’incontro venne intercettato tramite un trojan iniettato nel cellulare di Palamara e fornito dalla società Rcs, che custodiva i dati intercettati nel suo server di Napoli.

