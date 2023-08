La rivolta sociale che non c'è. Ecco perché non siamo la Francia

A parte le storie penose o atroci raccontate ai tg da persone colpite a tradimento dal taglio del Reddito di cittadinanza, vicende solitarie e liminari o familiari, tutte fonti di necessaria compassione in chi ascolta e vede; a parte rilievi di rigore di enti assistenziali e caritatevoli sui rischi di povertà di ritorno per un sussidio che viene di brutto a mancare in aree economicamente e socialmente depresse; a parte poche decine di manifestanti riuniti dall’ineffabile e battagliera schiera di Potere al popolo: a parte tutto questo non c’è aria di rivolta sociale dopo che molte decine di migliaia di famiglie, in specie a Napoli e nel centro-sud, sono state avvisate della fine draconiana del sussidio. Gira per l’aria una certa ansia, in particolare negli ambienti di governo, e i media in vario modo pucciano il biscotto nel dramma, ma il dramma non si manifesta come si sarebbe potuto pensare. Il primo appuntamento di protesta annunciato dalla Cgil è per ottobre, sa di mestieraccio, di atto dovuto prima della Finanziaria. Un po’ poco, un po’ tardi. L’estate militante del Pd e il descamisadismo con pochette di Conte e dei suoi non fanno notizia perché non prendono corpo nonostante l’occasione ghiotta. Che cosa voglia dire tutto questo non si capisce bene, e può essere che alla prima occasione utile le cose si rigirino nel senso della rivolta sociale, per adesso non è il caso.

