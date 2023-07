La "stella della destra" Meloni alla Casa Bianca: l'incontro visto dalla stampa americana

Dopo nove mesi di governo la premier italiana è riuscita ad accreditarsi con Biden come un'alleata affidabile. La necessità di fare fronte comune contro Russia e Cina supera le divergenze sui diritti Lgbtq+

L’incontro alla Casa Bianca tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato accolto come il segnale definitivo di un legame solido tra i due paesi nonostante le preoccupazioni iniziali dell’amministrazione americana. Associated Press sottolinea come le titubanze circa la distanza politica con la presidente del Consiglio siano pian piano state superate dalle prese di posizione di Meloni sulla guerra in Ucraina e sul rapporto con Pechino. In un certo senso, nota anche il Washington Post, è come se la necessità di fare fronte comune a Russia e Cina abbia dato loro l'occasione di rinsaldare l'asse.

In particolare, il fermo e incondizionato supporto alla resistenza Ucraina e la possibilità di un ritiro dal memorandum sul progetto cinese della Via della seta, ancora non definitivo, hanno diradato le paure su un rischio di disallineamento dell’Italia dalla linea atlantica.

Proprio sulla solidità delle relazioni con gli alleati occidentali, e in particolare gli Stati Uniti, è intervenuta anche la premier Meloni, sottolineando come le sue idee politiche più vicine ai repubblicani non le impediscono di stringere rapporti eccellenti con amministrazioni di segno politico differente. I due capi di stato hanno infatti evitato di enfatizzare pubblicamente i loro disaccordi politici su tematiche come quella inerente i diritti Lgbtq+, ha notato tra gli altri il Washington Post.

Sulla stampa americana si osserva con curiosità come la “prima leader italiana di estrema destra a ricoprire il ruolo di premier nella repubblica italiana dal secondo dopoguerra” (scrive così AbcNews,) stia riuscendo ad affermarsi come interlocutrice affidabile, grazie anche a un progressivo abbandono delle posizioni più radicali espresse in campagna elettorale. Lo stesso presidente Biden aveva espresso preoccupazione quando Meloni ha vinto le elezioni, e oggi, raccontando l'incontro tra i due presidenti lo ricordano alcuni giornali americani. "Vedi cos'è successo in Italia, cosa succede nel mondo? Mi preoccupo di dirlo perché non possiamo essere ottimisti neanche qui", aveva detto Biden a settembre.

Ma la Casa Bianca oggi ha cambiato atteggiamento e ha accettato di accogliere la "stella della destra" nello Studio Ovale. Lo dimostrano anche le parole del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, che alla vigilia dell'incontro tra i due presidenti ha lodato le scelte del governo italiano: “Su questioni di politica estera, ci sono molte posizioni che si sovrappongono e si rafforzano a vicenda con l’Italia. L'Italia è un alleato della Nato, un alleato molto competente e un grande sostenitore dell’Ucraina”.