Il guaio di Meloni con gli Stati Uniti riguarda cinque dossier delicati

È difficile individuare oggi un elemento di vulnerabilità reale nella leadership meloniana e in questo momento la presidente del Consiglio sembra avere, come si dice, le stelle perfettamente allineate. I mercati la studiano, ma per ora non la temono. La Commissione la scruta, ma per ora si fida. La sua politica estera crea apprensione, ma anche sull’Ucraina finora è stata impeccabile. Gli alleati la stuzzicano, ma l’effetto è simile al solletico. Gli avversari la provocano, ma la competizione nell’opposizione è tale da non lasciare spazio alla competizione con la maggioranza.

