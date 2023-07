"Certo, i cambiamenti climatici ci sono, ma no al catastrofismo". Parla De Priamo (FdI)

“Noi non siamo negazionisti, i cambiamenti climatici ci sono, nessuno può negarlo, ma bisogna affrontarli senza cedere al catastrofismo”. Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia e membro della commissione Ambiente di palazzo Madama, replica a chi, da sinistra, accusa il governo e i partiti che lo sostengono di un certo scetticismo ambientale. De Priamo, rampelliano della prima ora, viene anche dall’esperienza di "Fare verde", l’associazione ambientalista di destra fondata da Paolo Colli nel 1986. “Siamo ecologisti da prima di tanti esponenti della sinistra”, rivendica. “Non cadremo nella trappola di chi ci vuole far passere per negazionisti, ma le soluzioni non sono solo quelle massimaliste che spesso prospetta la sinistra, per noi l’uomo non è un nemico della natura, né un ospite, ma il suo custode e per questo la prima cosa che bisogna fare per affrontare i cambiamenti climatici è adattare il territorio e metterlo in sicurezza”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE