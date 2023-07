Il terremoto dei diritti

Il linguaggio del mondo, economia società mentalità mainstream, è sempre di più quello dei diritti individuali, delle politiche di sostegno alle minoranze, e il segno prevalente nella gigantesca e radicale mutazione dei costumi, dai comportamenti di massa alla pubblicità ai consumi culturali, è libertario, perfino nella chiesa sinodale le nuove tendenze bussano con veemenza alla porta di una tradizione bimillenaria; eppure la sensazione è che le destre più o meno sovraniste e populiste, più o meno nazionaliste ma sempre ostili all’etica libertaria dei diritti personali non negoziabili, siano ovunque all’offensiva, oggi in Italia e in Grecia, forse domani in Spagna, e chissà se l’onesto e vecchio Biden reggerà l’urto del trumpismo revanscista, con o senza Trump, chissà la Francia traumatizzata da una presidenza illuminata ma di minoranza politica e morale, chissà la Germania con la sua coalizione semaforo e l’AfD al venti per cento, e così via.

