Ecco l'agenda Draghi-Meloni: dieci punti e dieci convergenze

Il 14 luglio, in Francia, lo sapete, viene ricordato per essere il giorno in cui fu presa la Bastiglia, nel 1789, nel momento più importante della Rivoluzione francese (il 14 luglio in Francia è anche festa nazionale, ma si celebra la Festa della federazione, giorno dell’unità nazionale, non la Bastiglia). Il 14 luglio, in Italia, potrebbe essere invece ricordato, almeno quest’anno, per una ragione meno solenne ma comunque importante per la storia del nostro paese. Non per l’assalto riuscito alla Bastiglia, ma per l’assalto riuscito a Mario Draghi. Un anno fa, lo ricorderete, l’ex presidente del Consiglio si ritrovò per la prima volta con una maggioranza monca, spaccata. Ed esattamente un anno fa, in occasione del voto di fiducia sul dl “Aiuti”, 61 senatori del M5s scelsero di non partecipare al voto. Draghi si dimise nel tardo pomeriggio, Mattarella rifiutò le dimissioni, la crisi venne parlamentarizzata e il 21 luglio, dopo la scelta fatta anche dal centrodestra di non rinnovare la fiducia a Draghi, l’ex governatore della Bce si fece definitivamente da parte.

