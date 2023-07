Sull'Autonomia Forza Italia si mette di traverso

Pure la riforma dell’Autonomia, così come l’altra che dovrebbe accompagnarla, quella sull’assetto costituzionale, resta incatramata nei dissidi interni della maggioranza

L’avvertimento era ai colleghi di partito. “Sulla riforma dell’Autonomia serve un tavolo condiviso: non posso ritrovarmi a leggere i nostri emendamenti a cose fatte”. Venerdì scorso, all’assemblea di Forza Italia, Renato Schifani s’è fatto sentire. Questioni di equilibri interni, certo. Sta di fatto che Antonio Tajani ha dovuto convenire col presidente siciliano che sì, a dispetto delle dichiarazioni in favore di telecamere, “anche io credo che serva una riflessione, sul tema”. E insomma pure questa riforma dell’Autonomia – così come l’altra che dovrebbe accompagnarla, quella sull’assetto costituzionale – resta incatramata nei dissidi interni della maggioranza. Schifani è stato il primo, tra i governatori di destra del sud, a dire che così non va. Non sarà l’unico.