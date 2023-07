“Troppa fretta sull'Autonomia”. La versione di Bassanini sulle dimissioni che complicano la riforma

Francesco Boccia gongola. Per il capogruppo del Pd al Senato e segretario “delle cose serie” dem, si tratta della “pietra tombale” sulla legge Calderoli. Le dimissioni degli ex presidenti della Corte costituzionale Giuliano Amato e Franco Gallo, dell’ex presidente del Consiglio di stato Alessandro Pajno, e dell’ex ministro per la Funzione pubblica Franco Bassanini dal comitato per l’individuazione dei livelli essenziali d’assistenza (Clep), l’organo composto da 61 esperti che sta facendo un lungo e complesso lavoro istruttorio, rischia di essere la mannaia definitiva sull’autonomia differenziata, massimo obiettivo della Lega e del ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia Roberto Calderoli. Quasi sicuramente sul sogno leghista di portare a casa almeno parzialmente la legge prima delle elezioni europee del 2024.

