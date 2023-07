De Luca contro Corona e Berlinguer: "Neanderthal e capraio afgano"

Sullo stesso argomento: Nella Rai di Giorgia Meloni ci sarà Roberto Saviano

"Avete tirato questa sola a Mediaset", ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, riferendosi al passaggio di Bianca Berlinguer dalla Rai alle reti del gruppo Fininvest. Nel suo discorso dal palco dell'Auditorium Rai di Napoli, in occasione della presentazione dei palinsensti 2023-2024, ha ironizzato sul fatto che la tv pubblica non ospiterà più Mauro Corona, ospite fisso nel programma della Berlinguer e definito dal governatore campano "un Neanderthal, un troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano". Anche per questa ragione, secondo De Luca, la Rai è ora "in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario".