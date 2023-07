Furlan ci spiega perché per il salario minimo non bastano i 9 euro

Al gioco delle parti, quel gioco che la vorrebbe dunque dissidente rispetto al suo partito, si sottrae subito. “Io non ho nulla in contrario a una legge sul salario minimo, ma bisogna farla bene”. Il che però, in effetti, non pare neppure una entusiastica adesione. “Al contrario”, dice allora Annamaria Furlan, “credo sia un risultato notevole l’aver dato finalmente centralità a un tema decisivo e troppo a lungo trascurato, quello della dignità del lavoro. Il fatto poi di essere riusciti a costruire una piattaforma sostanzialmente compatta di tutte le opposizioni, è un altro risultato non scontato. E il merito va dato al Pd e a Elly Schlein, che molto si è battuta su questo fronte fin dall’inizio del suo mandato”. Fin qui, insomma, le premesse. Resta però da capire cosa pensi Furlan, senatrice dem che per quasi un decennio ha guidato la Cisl – quella Cisl che è sempre stata assai scettica sulla necessità del salario minimo, e lo è tuttora – del disegno di legge elaborato dai partiti di centrosinistra. “Lo ritengo un buon punto di partenza, ma ritengo assolutamente necessario rafforzare, e non poco, la parte che riguarda la contrattazione collettiva. Perché la semplice fissazione di una cifra oraria, i 9 euro, non basta. Anzi, si rischia perfino di complicare il quadro, favorendo l’uscita di tanti datori di lavoro dai contratti nazionali”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE