Emiliano corteggia Forza Italia (e Iv) per fare a meno di Schlein

Il presidente della Puglia cerca forzisti e centristi per un nuovo aggregatore moderato, d'ispirazione socialista. Obiettivo: costruire una coalizione qualora la segretaria del Pd gli sbarrasse la strada per il terzo mandato

“Emiliano cerca semplicemente di fare Emiliano. Porta più uomini che può dalla sua parte. Sperando che prima o poi gli tornino utili”. E se lo dice uno che il presidente della Puglia lo conosce da anni, forse bisogna saper legare quest’informazione alla campagna acquisti che il governatore sembra aver lanciato, in particolare ai danni di Forza Italia (ma non solo). Con un obiettivo: creare un nuovo aggregatore riformista, con venature socialiste, che vada oltre gli steccati dei partiti e serva alla causa della sua rielezione per il terzo mandato.