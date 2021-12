In Puglia a destra non è rimasto nessuno: sono tutti nel “sistema” Emiliano 

Andato via tra le polemiche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, il governatore Michele Emiliano pensa di nominare assessore alla Sanità il “Dottor Sottile” della destra locale, Rocco Palese, ultimo sfidante schierato dai conservatori contro Nichi Vendola, nonché zelante vicepresidente della Commissione Bilancio per Forza Italia fino al 2018. Succede in Puglia, dove i confini delle alleanze non contano e tutto si tiene intorno a Big Mike, seduttore seriale di ceto politico destrorso a caccia di ricollocazione. L’indiscrezione, già riportata dal Foglio, si è materializzata in un dibattito nell’evento barese di Tgcom, nel quale Emiliano ha delineato la sua concezione fluida della politica: “Qui – ha spiegato lo sceicco Michele con un antefatto – le relazioni tra maggioranza e opposizione non sono drammatiche, al momento opportuno collaboriamo come se fossimo una unica squadra”. Il passaggio successivo è questo: “Ho chiesto a Palese di darmi una mano in un momento complicato”. Poi la “mazzata” al mondo delle professioni: “Ho scoperto che trasformare la società civile, ovvero un accademico bravissimo e anche simpatico come Pierluigi Lopalco, in un politico non è facile”.

