In Puglia nasce il piccolo Ulivo di Emiliano. Tra populismo e i timori del Pd

Il governatore lancia a Bari “Insieme per la Puglia”, cartello elettorale del suo mondo civico come laboratorio per costruire la terza gamba del centrosinistra. I dem locali non ci stanno, Boccia fa il mediatore: “Non è tempo per criticoni. Chi non è qui è con Salvini e Meloni”

Michele Emiliano si fa il suo cartello elettorale personale, modello “piccolo ulivo” sulla carta per aiutare “il centrosinistra a vincere le politiche” in realtà per affermare come l’aggregazione che ha assemblato, contaminata dal civismo di ogni colore, sia indispensabile al campo progressista per avere una terza gamba oltre Pd e M5S: il governatore ieri ha presentato in un albergo - davanti a quasi settecento persone stipate in una sala - il progetto “Insieme per la Puglia e per l’Italia”, formula civica benedetta da Francesco Boccia, responsabile enti locali del pd presente sul palco, ma contestata da una parte di classe dirigente dem. Non a caso il senatore Dario Stefano, autosospeso dal partito, paventa il rischio per il neonato “ulivino” di prendere il batterio della Xylella populista e trasformista, e così ha attaccato parlando di un Pd Puglia asservito “al disegno egemonico di civismo trasversale di Emiliano”.