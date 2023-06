La leadership meloniana è a un passo da una svolta: dalla stagione delle ambizioni a quella delle frustrazioni

Sono passati otto mesi dalla nascita dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ma la postura adottata nelle ultime settimane dalla maggioranza è quella che solitamente si inizia ad apprezzare quando le legislature si trovano irrimediabilmente agli sgoccioli. Non è un clima da inizio estate: è un clima da inizio galleggiamento. E quando un governo inizia a galleggiare, quando un governo cioè si ritrova a combattere con il tran tran quotidiano, il rischio di passare dalla stagione delle grandi ambizioni a quella delle grandi frustrazioni è reale e concreto. Ed è il rischio di fronte al quale si trova oggi il governo Meloni. Aver rimosso in misura consistente parte del proprio passato, a colpi di incoerenze e di abiure, è un tratto virtuoso della leadership meloniana. Ma il tentativo di costruire una nuova identità della destra italiana, capace di proiettarsi verso il futuro, di emanciparsi dal passato populista, di scrivere una storia diversa da quella fallimentare messa in mostra dall’internazionale nazionalista, è un tentativo che al momento non sta funzionando. Al netto della propaganda, la destra meloniana aveva scelto di scommettere su sei battaglie cruciali, in grado di mettere in evidenza le caratteristiche di una nuova stagione conservatrice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE