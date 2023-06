Contro la destra dei pierini, dal Pnrr al Mes

Forse è ora di darsi una regolata. Giorgia Meloni, nei primi otto mesi di governo, ha dimostrato di avere un’ambizione degna di considerazione e in diverse occasioni ha sostenuto di voler dar seguito alle sue intenzioni, al suo tentativo di innovare l’Italia, costruendo una nuova forza conservatrice, capace di divenire un perfetto punto di intersezione, in Europa, tra la vecchia destra popolare e la rampante destra populista. Per rendere credibile il suo progetto, Meloni ha trascorso buona parte del suo tempo, all’inizio dell’esperienza da premier, nel rassicurare i suoi interlocutori internazionali, cercando di evidenziare in ogni occasione la sua netta discontinuità non con il passato governo, con il governo Draghi, ma con il passato del centrodestra. E dunque: responsabilità sull’Ucraina, responsabilità sui conti pubblici, responsabilità sulla difesa dell’atlantismo, responsabilità sull’emancipazione energetica dalla Russia, responsabilità nei rapporti con i partner europei. Meloni non lo potrà mai ammettere ma la verità è che uno dei principali punti di forza dei suoi primi mesi alla guida del governo italiano ha coinciso con la sua capacità di essere incoerente con la sua storia recente e divenire un imprevedibile argine anche al populismo alimentato negli ultimi anni dalla sua parte politica.

