La riforma del Mes tutela gli interessi nazionali. Ecco perché bisogna ratificarla

E' uno strumento che potrebbe intervenire per ricapitalizzare istituti bancari in crisi senza coinvolgere i governi nazionali, che non dovrebbero così più firmare alcun memorandum. Una misura che, nei fatti, conviene all'Italia

L’Italia per anni ha insistito al tavolo europeo per rafforzare il fondo di garanzia comune utile in caso di salvataggi bancari. Una volta ottenuto, ha deciso di bloccare tutto e di non ratificare la riforma, impedendone l’entrata in vigore. Full stop.