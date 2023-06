La soluzione di Monti per la ratifica del Mes "mortifica l'intelligenza degli italiani"

Il senatore Mario Monti, nel camice di ostetrico politico, vuole aiutare il governo Meloni a partorire la ratifica del Mes. Così sul Corriere della Sera offre la soluzione per uscire dalla contrapposizione che “mortifica l’intelligenza degli italiani” tra le due fazioni: “Gli uni attribuiscono al Mes valore salvifico, gli altri vedono nella ratifica di questo trattato l’anticamera della dannazione”. E così Monti offre l’uovo di Colombo, per accontentare gli uni e gli altri: basterebbe, scrive l’ex presidente del Consiglio, aggiungere alla legge di ratifica o in un ordine del giorno contestuale un articolo che reciti: “Il Parlamento impegna il governo a non utilizzare gli strumenti finanziari ivi previsti, senza specifica autorizzazione del Parlamento”. Si comprendono le buone intenzioni del senatore, ma la sua proposta si basa su due finzioni. La prima è questa contrapposizione immaginaria tra chi dà al Mes un “valore salvifico” e chi lo vede come “l’anticamera della dannazione”.

