Tajani, il futuro, la nuova Forza Italia. Parla il deputato Alessandro Sorte

La morte di Silvio Berlusconi, il tributo in Parlamento, la road map verso le Europee e il futuro congresso di Forza Italia, nel 2024. In mezzo, la data simbolo del 15 luglio, giorno in cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà eletto presidente-reggente dal Consiglio nazionale del partito. Tutto tranquillo? Non proprio, se si ascoltano le voci sommerse che narrano di piccoli ma persistenti tormenti azzurri, esplicitati da quelle due parole espresse dalla capogruppo in Senato Licia Ronzulli: “Chiediamo a chi arriva di avere un po’ di rispetto e di mettersi in fila”. Con chi potesse avercela Ronzulli lo immaginavano in molti, nell’entourage azzurro, visti i precedenti malumori contro la nuova guardia (e nuovo cerchio attorno a Marta Fascina, compagna di B. e deputata in rapporti stretti con la famiglia dell’ex premier).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE