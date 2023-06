Scommettere subito sulle primarie per ridare una speranza a Forza Italia

La nomina di Antonio Tajani a presidente è giusta, ma la sua destinazione naturale non è quella del capopartito. Serve una figura in grado di avere iniziativa politica, di contribuire in modo riconoscibile all’alleanza di centrodestra con un taglio liberale

La nomina di Antonio Tajani a presidente di Forza Italia incaricato di preparare il congresso non era solo scontata: è anche giusta. Nel corso degli anni Tajani ha dato prova di serietà e impegno, ha disimpegnato funzioni istituzionali di grande prestigio, a cominciare dalla presidenza del Parlamento europeo, con impegno ed equilibrio. Naturalmente non è, non può essere e probabilmente non pensa di essere l’erede di Silvio Berlusconi, se non nel senso che ricopre la stessa carica apicale nel partito. D’altra parte sarebbe un errore cercare un erede, nel senso di una persona che abbia la stessa originalità e influenza nella vita pubblica e privata degli italiani.