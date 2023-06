Forza Italia reloaded. Sfida la Lega, offre incarichi. Per paradosso è attrattiva

Sottogoverno, candidature più facili, l'ombrello della Meloni che può garantire un futuro ed ex leghisti come Cota e Tosi che cercano leghisti delusi. La nuova vita di Forza Italia

E’ il paradosso Forza Italia: ora che viene data per morta comincia davvero a vivere. In Lombardia, Veneto, Calabria, Campania, è il partito alternativa. In Parlamento, i suoi voti sono irrinunciabili (ieri l’assenza di due senatori di FI ha messo in minoranza il governo). Alle prossime elezioni europee basta portare consensi e si viene candidati. Non è una provocazione. Forza Italia punta a scalare la Lega di Salvini. E lo può fare. E’ confederata con Giorgia Meloni, la premier che riconosce FI stato amico, e che offre futuro riparo. Sono dunque berlusconiani, ancora, ma cambiati. Sono senza il Cavaliere, ma nessuno può chiedergli adesso di sacrificarsi perché “lo chiede il Cavaliere”. La fine è il vero lascito di Berlusconi: la sua cenere è oggi frumento.