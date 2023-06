Elicotteri, barzellette e tinture. I ricordi di Jas Gawronski, portavoce d'epoca del Cav.

Jas Gawronski nella sua lunga carriera è stato tra le altre cose anche portavoce di Silvio Berlusconi al suo primo incarico di governo nel fatale 1994. Come l’aveva conosciuto? “Avevo lavorato come giornalista alla Fininvest, conducendo ‘Big Bang’, che era una specie di Quark, negli anni Ottanta. L’idea era quella di emulare Piero Angela, ma non ci andammo neanche lontanamente vicini”, dice al Foglio Gawronski col solito understatement. “Fui favorito credo dal fatto che ero amico dell’Avvocato Agnelli”, dice Gawronski. “Berlusconi venne una prima volta a Torino, a villa Frescot, a trovare Agnelli, che l’aveva invitato spinto a sua volta da una forte curiosità per questo personaggio, per cui provava un misto di interesse antropologico, invidia, divertimento”. Invidia per cosa? “Per il successo con le donne, e per il business della televisione”. E di donne parlavano? “No, assolutamente”, ligi dunque alla massima avvocatesca per cui con le donne semmai si parla direttamente. “Agnelli trovava Berlusconi molto simpatico e un po’ lo prendeva in giro, ma solo finché non è diventato presidente del Consiglio, poi mai più; aveva un sacro rispetto delle istituzioni”, dice ancora Gawronski. E viceversa? “Per il Cav. l’Avvocato era un mito. Ha sempre sostenuto di avere la sua foto incorniciata sul comodino”.

