Divisivo un corno. Perché la vera eredità del Cav. è la sua trasversalità

Lo hanno attaccato. Lo hanno combattuto. Lo hanno detestato. Poi gli hanno dato ragione, sulla giustizia e non solo. La storia di Berlusconi è fatta anche di lunghe e formidabili stagioni all’interno delle quali i suoi nemici hanno provato a investire in una caratteristica speciale dell’arsenale del fondatore di Forza Italia: l’arte del compromesso

Lo hanno attaccato, ma poi ci hanno fatto i governi. Lo hanno combattuto, ma poi ci hanno fatto gli accordi. Lo hanno detestato, ma poi gli hanno dato ragione. Nelle ultime ore, si è sentito dire spesso che una delle principali caratteristiche politiche del berlusconismo, in questi anni, ha coinciso con il suo essere stato estremamente divisivo e con il suo essere riuscito in diverse circostanze a lacerare letteralmente un intero paese. Nel corso della sua vita, Berlusconi ha polarizzato in molte occasioni il dibattito politico e sarebbe sciocco non ammetterlo. Ma accanto al Berlusconi divisivo nel corso del tempo è emerso con forza anche un Berlusconi diverso divenuto per la disperazione dei propri avversari anche l’esatto opposto: un simbolo cristallino di formidabile trasversalità.