Fare le riforme da soli? "Sì, se serve. E' nell'interesse del paese". Parla Malan (FdI)

La strada verso le riforme, e il premierato che si staglia all’orizzonte come possibilità, per la premier Giorgia Meloni, di non restare impantanata nelle sabbie mobili in cui altri, prima di lei, hanno lasciato progetti ambiziosi e ruolo di governo, primo tra tutti l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi – che oggi, come il leader di Azione Carlo Calenda, sulle riforme, e sul premierato in particolare, ha mostrato disponibilità. Una disponibilità che però Meloni – un mese dopo le consultazioni con le opposizioni sul tema – non sembra di fatto considerare essenziale, vuoi per quella che appare come una mancanza di fiducia (della serie: del Terzo polo non mi fido – la frase che riportano i suoi fedelissimi dopo l’ultima riunione sull’argomento), vuoi per la convinzione, a questo punto, che sia più percorribile la strada dell’elezione diretta del premier rispetto a quella del presidenzialismo (anche con referendum finale, visti i numeri che — ora — premiano Fratelli d’Italia).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE