Il Pnrr è l'assicurazione sulla crescita   

L’Istat ha aggiornato, alzandole, le previsioni di crescita per l’Italia: +1,2 per cento nel 2023 e +1,1 per cento nel 2024. Si tratta di una buona notizia, anche perché perfettamente in linea con le stime della Commissione europea. A trainare la crescita a inizio anno è stata la domanda interna, in particolar modo i consumi della pubblica amministrazione e a seguire gli investimenti e i consumi delle famiglie. L’Istat registra che nel primo trimestre di quest’anno, dopo un leggero calo alla fine del 2022, l’economia italiana ha avuto un’espansione del pil dello 0,6 per cento che porta la crescita acquisita per il 2023 allo 0,9 per cento. Ciò però vuol dire che nel resto dell’anno ci sarà un rallentamento della crescita, dovuto alla frenata dell’economia globale, agli effetti sulla domanda interna delle politiche monetarie restrittive per frenare l’inflazione e al venir meno della “droga” dei bonus edilizi.

